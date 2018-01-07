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أظهرت بيانات البنك المركزي الصيني اليوم الأحد أن احتياطيات الصين من النقد الأجنبي ارتفعت إلى أعلى مستوى منذ أكثر من عام في ديسمبر/كانون الأول المنصرم متجاوزة توقعات المحللين، إذ حالت القواعد التنظيمية المشددة وقوة اليوان دون نزوح الأموال للخارج.

وارتفع الاحتياطي للشهر الحادي عشر على التوالي، وزاد بـ20.2 مليار دولار في الشهر المنصرم إلى 3.14 تريليونات دولار، وهو الأعلى منذ سبتمبر/أيلول 2016.

وتعد هذه الزيادة الشهرية الأكبر منذ يوليو/تموز الماضي، وكانت زيادة نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عشرة مليارات دولار.

وكان المحللون قد توقعوا في استطلاع أجرته رويترز أن ترتفع الاحتياطيات ستة مليارات إلى 3.125 تريليونات دولار.

وبالنسبة للعام بأكمله فقد زادت الاحتياطيات 129.5 مليار دولار، بينما كان هذا الاحتياطي قد بلغ 3.011 تريليونات في نهاية 2016، لتسجل أول زيادة سنوية منذ 2014.

وزادت قيمة احتياطيات الذهب إلى 76.47 مليار دولار في نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي من 75.833 مليارا نهاية نوفمبر/تشرين الثاني، وفقا للبيانات المنشورة على موقع بنك الشعب الصيني (البنك المركزي).