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غزة - الرسالة نت

خطفت أربعة أندية بطاقة الوصول للأدوار النهائية من كأس غزة, عقب تحقيقها الانتصار في دور الـ16 التمهيدي من المسابقة.

وفاز العودة على نظيره الأقصى (8-7) بركلات الترجيح, عقب التعادل (2-2) في الوقت الأصلي, وبنفس الطريقة حسم المشتل تأهله على حساب بيت حانون الرياضي (4-2) بركلات الترجيح, بعد التعادل (1-1) في الوقت الأصلي.

وتفوق أهلي النصيرات على منافسه الاستقلال (2-1), في حين احتاج اتحاد دير البلح لركلات الترجيح لعبور أهلي البريج (7-6), إثر التعادل السلبي في الوقت الأصلي.

مباريات الاثنين

وتختتم منافسات هذا الدور الاثنين, بلقاء خدمات جباليا مع فلسطين على ملعب نماء شمال القطاع, وشباب معن مع الرضوان على ملعب النصيرات البلدي بالمنطقة الوسطى, وشباب الزيتون مع نماء على ملعب التفاح شرق غزة, وجماعي رفح مع الأمل على ملعب المدينة الرياضية شرق خانيونس جنوب القطاع.