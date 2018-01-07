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غزة-الرسالة نت

أعلن وزير الأشغال العامة والإسكان مفيد الحساينة اليوم الأحد عن تخصيص عشر وحدات سكنية للأسر الفقيرة في منطقة البطن السمين (نهر البارد) غرب خانيونس ضمن مشاريع الإسكان الحكومية.

وذكر الحساينة في بيان، اليوم الأحد، أن تلك الأسر تعيش من دون مأوى وسط ظروف صعبة وحياة أليمة ويقنطون في أماكن تنتشر فيها الأوبئة والأمراض.

وحسب البيان أجرى الحساينة جولة تفقدية لأوضاع الأسر الفقيرة في منطقة البطن السمين (نهر البارد) في خان يونس وتفقد أحوالهم المعيشة خاصة وسط أجواء البرد الشديد.

كما شملت الجولة زيارة أسر فقيرة في منطقة عبسان في خان يونس.