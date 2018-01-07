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خان يونس-الرسالة نت

توفيت طفلة عصر اليوم الأحد بحادث سير في جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن الطفلة أمل شريتح (13 عاما) لقيت مصرعها جراء تعرضها لحادث سير من سيارة مسرعة قرب مفتر موراج بين خان يونس ورفح.

وأضاف أن الطفلة نقلت جثةً هامدة للمستشفى الأوروبي القريب، فيما فتحت الشرطة تحقيقًا في الحادث.

وفي وقت سابق اليوم أعلنت الإدارة العامة لشرطة المرور في غزة أنها سجلت لدى دائرة تحقيقات حوادث الطرق خلال 24 ساعة الماضية 3 حوادث نتج عنها إصابة واحدة إلى جانب الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات.