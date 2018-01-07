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الرياض-الرسالة نت

أعلنت صحف سعودية سقوط طائرة تابعة للتحالف العربي في اليمن، في مدينة صعدة اليمنية، الأحد، في حين أعلن الحوثيون تبنيهم للهجوم على الطائرة.

وأكدت صحيفة الشرق الأوسط سقوط الطائرة، وقالت إن الطيارين اللذين كانا على متنها نجوا من الحادثة.

ونقلت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين عن مصدر عسكري تأكيده أن الطائرة التي أسقطتها "الدفاعات الجوية للجيش واللجان الشعبية" في مديرية كتاف في صعدة، من طراز "تورنادو" بريطانية الصنع.

إلا أن التحالف العربي أصدر بيان قال فيه إن سقوط الطائرة ناجم عن خلل فني، إذ صرح المتحدث باسم قوات التحالف تركي المالكي بأن إحدى طائرات القوات الجوية الملكية السعودية المقاتلة تعرضت لخلل فني أدى إلى سقوطها داخل منطقة العمليات دون تعرض الطاقم الجوي لأي إصابات.

وأضاف البيان أن "قيادة القوات المشتركة للتحالف قد نفذت عملية خاصة مشتركة لإجلاء الطيارين من منطقة سقوط الطائرة شاركت فيها قوات برية وجوية وتم إجلاء الطيارين إلى داخل أراضي المملكة".