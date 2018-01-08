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غزة - الرسالة نت

تجري مساء اليوم الاثنين, أربع مباريات حاسمة في ختام منافسات الدور التمهيدي الثاني في كأس قطاع غزة.

وعقب صعود أربعة أندية أمس الأحد للأدوار النهائية في الكأس, تترقب أربعة أخرى خطف البطاقات الأخيرة اليوم.

1- خدمات جباليا وفلسطين:

يجري هذا اللقاء على ملعب نماء شمال القطاع, ويبدو فيه خدمات جباليا مرشحا بشكل كبير لعبور هذا الدور, والوصول للقاءات الحاسمة مع فرق الدرجتين الممتازة والأولى.

ورغم قوة خدمات جباليا وتقديمه عروضا مميزة هذا الموسم في دوري الدرجة الثانية فرع "غزة والشمال", إلا أن ذلك لن يمنع فلسطين, الذي كان قريبا من الصعود للدرجة الثانية الموسم الماضي, من الظهور بصورة قوية في اللقاء, وخطف بطاقة الصعود.

2- شباب معن والرضوان:

تعدّ المباراة التي ستجري على ملعب النصيرات البلدي بالمنطقة الوسطى, متكافئة بين الطرفين إلى حد كبير.

ويسعى معن الذي لم يلعب في الدور التمهيدي الأول, للظهور بصورة قوية اليوم ضد الرضوان, لأجل الوصول للأدوار الحاسمة, التي من الممكن أن يحقق فيها مفاجأة أمام الكبار.

أما الرضوان الفائز على اليرموك (2-0) خلال المسابقة, فيأمل أن يواصل مغامرته الناجحة هذا الموسم, رغم عدم سهولة الخصم.

3- شباب الزيتون ونماء:

يستضيف ملعب التفاح شرق غزة هذه المواجهة, والتي يمنّي فيها أحد الطرفين اللعب مع الكبار في الدور المقبل.

وفاجأ شباب الزيتون نظيره العطاء في الدور الماضي, بعدما تخطاه (5-3) بركلات الترجيح, عقب التعادل السلبي في الوقت الأصلي, ويسعى اليوم لحسم موقعة نماء لمصلحته أيضا.

في المقابل, يطمح نماء لإنهاء رحلة شباب الزيتون في الكأس, بهدف الظهور في الأدوار النهائية للكأس.

4- جماعي رفح والأمل:

وفي آخر لقاءات الدور التمهيدي الثاني اليوم, يلتقي جماعي رفح مع الأمل على ملعب المدينة الرياضية شرق خانيونس جنوب القطاع.

ويبدو الجماعي الطرف الأقوى في هذا اللقاء, لا سيما أنه سحق منافسه الأمل (4-0) قبل حوالي شهر, في دوري الدرجة الثانية فرع "الوسطى والجنوب" هذا الموسم, لهذا سيحاول تكرار نفس الأمر في الكأس.

ولكن الأمل المنتشي بفوزه على الشافعي (2-0) في الدور الماضي, لن يكون خصما سهلا هذه المرة, في ظل طموحات الفريق بالوصول للأدوار النهائية.