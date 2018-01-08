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الرسالة نت - وكالات

يلتقي مساء اليوم الاثنين, فريقا الزمالك والأهلي على ملعب القاهرة الدولي, ضمن منافسات الجولة الـ17 من الدوري المصري.

وتعتبر المباراة رقم 115 في القمة المصرية, التي يبدو فيها الأهلي (الثاني 36 نقطة) أفضل حالا من نظيره الزمالك (الرابع 28 نقطة).

وكثيرا ما يكون للأجانب دورا في حسم القمة، الأمر الذي تجلى في المباريات الماضية, والتي كان آخرها، إحراز النيجيري جونيور أغاي لاعب الأهلي الهدف الثاني لفريقه، في القمة 114، والتي انتهت بفوز "الأحمر" (2-0).

الزمالك

1- كابونغو كاسونغو:

يعدّ مهاجم جمهورية الكونغو أحد الخيارات المطروحة بقوة للمشاركة في المباراة, إذ خاض قبل ذلك 17 مباراة، تمكن خلالهم من إحراز 5 أهداف وصناعة هدف، ويستعد للظهور الأول في "القمة".

2- بنيامين أشيامبونغ:

يبدو المهاجم الغاني الأقرب لقيادة الخط الأمامي للزمالك أمام الأهلي، خاصة أنه كان أساسيا في المباريات الأخيرة التي كان يخوضها الفريق، ويسعى لإثبات أنه الأجدر للمشاركة في المرحلة المقبلة.

وشارك أشيامبونغ في 6 لقاءات مع "الأبيض" في الموسم الحالي، استطاع خلالها إحراز هدفين

3- مؤيد العجان:

سيكون هناك صراع من نوع خاص بين السوري مؤيد العجان الظهير الأيسر للزمالك، وأحمد فتحي الظهير الأيمن للأهلي، سواء من خلال غلق المساحات خلفهما أو زيادة الفاعلية الهجومية لفريقيهما.

وتمكن العجان من المشاركة في 14 مباراة مع الزمالك، أحرز خلالها هدفين، بالإضافة إلى صناعته 3 آخرين.

4- معروف يوسف:

يبحث النيجيري معروف يوسف، عن المشاركة في لقاء "القمة"، خصوصا أنه بعيد تماما عن حسابات الجهاز الفني في الفترة الأخيرة، رغم أنه من عناصر الخبرة القليلة المتواجدة بصفوف الزمالك منذ عدة مواسم.

ولم يشارك يوسف مع فريقه سوى في 4 مباريات فقط بالموسم الحالي، وأحرز خلالهم هدفا واحدا.

الأهلي

1- علي معلول:

سيكون على عاتق الظهير الأيسر للأهلي مهمة ثقيلة، في ظل السرعات التي يتمتع بها لاعبو الزمالك في الثلث الأخير من الملعب.

ولم يتمكن التونسي معلول, بسبب إصابته من المشاركة مع أصحاب الرداء الأحمر سوى في 4 مباريات فقط هذا الموسم.

2- جونيور أغاي:

يعدّ من أهم الأوراق الرابحة لـ"الأحمر"، لاسيما في ظل قدرته على اللعب في أكثر من مركز بخط المقدمة.

وشارك اللاعب النيجيري مع فريقه خلال الموسم الحالي في 12 مباراة، أحرز خلالهم 3 أهداف وصنع 5 لزملائه.

3- وليد أزارو:

سيكون هناك منافسة شرسة بين المغربي وليد أزارو ومدافعي الزمالك، كونه حريص على إحراز أول أهدافه في مباراة "القمة"، خاصة أن التهديف في هذا اللقاء يترك بصمة في أذهان الجماهير، مختلفة عن هز شباك أي فريق آخر.

وخاض أزارو 15 مباراة مع الأهلي، نجح خلالها في إحراز 9 أهداف، بينما ساهم في صناعة 4 أهداف، وتسبب في أكثر من ركلة جزاء لفريقه.

4- فاكاماني ماهلامبي:

يسعى اللاعب الجنوب إفريقي، لتقديم أوراق اعتماده للجهاز الفني حال مشاركته في مباراة "القمة".

وشارك ماهلامبي في 7 لقاءات، تمكن خلالهم من صناعة هدفين فقط، ويأمل في أول ظهور بلقاءات "القمة"، خاصة أنه من الصفقات الجديدة، بانضمامه مطلع الموسم الجاري قادما من بيدفيست ويست الجنوب إفريقي.