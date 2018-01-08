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الرسالة نت - وكالات

أكد النجم الجزائري حسام عوار لاعب ليون الفرنسي، أن الوقت لم يحن بعد للانتقال لصفوف برشلونة الإسباني.

وقال عوار في تصريحات صحافية: "مما لا شك فيه، أنا فخور للغاية بوجود رغبة لدى عدة أندية أوروبية كبرى بالتعاقد معي، لكني أفضّل التركيز على مشواري مع ليون خلال الفترة الحالية".

وأضاف: "ما زلت أعيش حياتي الأولى في عالم الاحتراف، ولم يحن الوقت للانتقال لفريق جديد".

وتابع: "أنا مطالب بالمشاركة بانتظام في المباريات خلال الفترة الحالية، لأجل تطوير عدة جوانب في طريقة لعبي".

يشار إلى أن عوار يحتل المركز الأول في ترتيب أفضل لاعبي الدوري الفرنسي، الصادر عن صحيفة "ليكيب"، متقدما على كل من الأوروغوياني أدينسون كافاني مهاجم باريس سان جيرمان، وزميله البرازيلي نيمار دا سيلفا.