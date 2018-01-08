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دمشق-الرسالة نت

واصل الطيران الروسي قصف مناطق بريف إدلب شمالي سوريا موقعا المزيد من المدنيين قتلى، ومكّن قوات النظام السوري من السيطرة على بلدة سنجار الإستراتيجية، في حين تضاربت الأنباء عن سير المعارك في غوطة دمشق الشرقية.

فقد أفاد مراسل الجزيرة بمقتل 12 شخصا على الأقل أمس الأحد في قصف للطائرات الروسية استهدف قرية الفعلول، الواقعة على مسافة 13 كيلومترا تقريبا شرق مدينة معرة النعمان بريف إدلب.

وكان القصف الروسي قد أوقع في الأيام السابقة عشرات القتلى من المدنيين في ريفي إدلب وحماة الشرقيين، بالتزامن مع المعارك بين قوات النظام تساندها مليشيات أجنبية ومحلية من جهة وبين فصائل من الجيش الحر وهيئة تحرير الشام من جهة أخرى. كما تسبب القصف والمعارك في تهجير نحو ستين ألف مدني نحو الحدود السورية التركية شمالي إدلب، وفق الأمم المتحدة.

وتحت غطاء من الغارات الروسية، سيطرت قوات النظام السوري وحلفائه أمس على بلدة سنجار في ريف إدلب الجنوبي الشرقي، وبذلك باتت في الطريق نحو مطار أبو الظهور العسكري الذي يقع على مسافة 19 كيلومترا شمال سنجار.

وتحاول قوات النظام السوري كذلك تأمين طريق دمشق حلب الذي يمر عبر محافظة إدلب، وهي معقل رئيسي للمعارضة المسلحة، ومشمولة باتفاق خفض التصعيد الذي تم التوصل إليه منتصف العام الماضي في إطار محادثات أستانا برعاية كل من روسيا وتركيا وإيران.

وفي تطور متزامن، قالت وسائل إعلام تابعة للنظام السوري إن قواته فكت أمس الحصار الذي تفرضه المعارضة المسلحة على إدارة المركبات في مدينة حرستا منذ ثمانية أيام.

بيد أن غرفة العمليات التابعة للمعارضة المسلحة -والتي تدير معركة "بأنهم ظُلموا"- نفت تمكن قوات النظام من فك الحصار عن هذه القاعدة العسكرية، ووصفت ما أعلنته وسائل إعلام النظام بالشائعات.

وأضافت أن مقاتلي الفصائل لا يزالون يصدون الهجمات على المواقع التي تمت السيطرة عليها مؤخرا، وتحدثت عن قتل عدد من جنود النظام وأسر عشرة آخرين اثناء محاولتهم التسلل لإيصال الطعام والذخيرة للجنود المحاصرين.

وكانت فصائل مسلحة معارضة -من بينها فيلق الرحمن وجيش الإسلام- سيطرت في وقت سابق على أجزاء جديدة من القاعدة العسكرية بعد اشتباكات دامية قتل فيها عشرات من الطرفين، وشنت قوات النظام السوري أمس هجوما كبيرا بدعم جوي روسي لاستعادة ما خسرته مؤخرا.

من جهته، أفاد مراسل الجزيرة بمقتل مدني وإصابة عشرات في قصف جوي استهدف مدنا وبلدات في الغوطة الشرقية أمس، وكان عشرات المدنيين قتلوا في غارات مماثلة خلال الأيام الماضية.

الجزيرة نت