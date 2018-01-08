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الرسالة نت- ترجمة مؤمن مقداد

الجدل في الكنيست الإسرائيلي حول قانون عدم فتح الأسواق التجارية أيام السبت، والتوتر بين نتنياهو وحزب البيت اليهودي يحتلان العناوين في المواقع الإخبارية العبرية صباح اليوم الاثنين.

صحيفة معاريف:

هجوم إسرائيلي على الهند، نتنياهو سيخرج الأحد القادم لزيارة الهند برفقة وفد كبير من رجال الإعمال الإسرائيليين.

جنود الاحتياط في جيش الاحتلال في معسكر تسألييم في الجنوب ملوا عمليات السرقة التي يتعرض لها المعسكر.

المستشار الخاص للرئيس الأمريكي، الفلسطينيون يدركون أن أية عملية لا يمكن أن تكون بدون الولايات المتحدة.

عضو الكنيست الإسرائيلي من حزب العمل ايتان كابل يطالب التحقيق مع نتنياهو في قضية شركة بيزك.

أزمة بين نتنياهو وحزب البيت اليهودي حول مشروع قانون جامعة مستوطنة أرئيل، ونتنياهو يقول إن أردتم سنحل الائتلاف الحكومي.

رئيس بلدية القدس أراد تشكيل تكتل من أعضاء كنيست من الليكود ضد وزير المالية كحلون.

موقع واللا نيوز:

روسيا من الجو، وحزب الله على الأرض، وبشار الأسد في الطريق للموقع الأخير للمتمردين.

وكالة الغوث تحذر، تقليص موازنتها ستؤدي لكارثة إنسانية في قطاع غزة.

بنسبة 87%، المؤتمر العام لحركة ميرتس يقر الانتخابات الداخلية في الحركة.

محكمة حزب الليكود ستناقش طرد عضو الكنيست شارون سكيّل لمعارضتها قانون الأسواق التجارية.

صحيفة يديعوت أحرنوت:

معركة برلمانية على قانون الأسواق التجارية في الكنيست الإسرائيلي، قد تتوفر أغلبية بسيطة للقانون.

تجديد عملية تزويد الكهرباء لقطاع غزة اليوم الاثنين لما كان عليه الوضع في حزيران 2017.

توقيف شخصية رفيعة من مستشفى شيبا الإسرائيلي عن العمل بسبب اتهامات بتحرش جنسي.

صحيفة هآرتس:

قانون الأسواق التجارية الذي فرضه أريه درعي على الائتلاف الحكومي يحتل الأولوية لدى حزب الليكود.

نتنياهو والملياردير اليهودي شلدون أدلسون ممن يقفون خلف سياسية ترمب.

الاحتلال الإسرائيلي طرد ناشطة نرويجية بالتزامن مع زيارة وزير خارجية النرويج لدولة الاحتلال الإسرائيلي.

نتنياهو في مواجهة نفتالي بنت، العمل المشترك لا يكون بهذا الشكل، تريد حل الائتلاف، لنحله.

إيران تمنع تعليم اللغة الإنجليزية في المدارس الأساسية.

إسرائيل هيوم:

قانون الأسواق التجارية يعزز قوة يائير لبيبد وآفي جباي.

المستشار السابق للرئيس الأمريكي ستيف بانن يعتذر، ويدعي إنه لم يقل ما نسب إليه عن ابن الرئيس واللقاءات مع الروس.

توقيف عضو مجلس إدارة مجلس مستشفى شيبا عن العمل بتهمة التحرش.

القناة الثانية الإسرائيلية:

الرئيس الأمريكي يؤجل لقاءً مع الإعلاميين بسبب مهاجمة الإعلام له.

الانتخابات المحلية الإسرائيلية ستكون أيضاً للسوريين في الجولان.

الفلسطينيون ينشرون شريط تحريض ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي، يظهر جنود يقتلون طفله فلسطينية.

القناة العاشرة الإسرائيلية:

على الرغم من الصعوبات، متوقع أن تصادق الكنيست الإسرائيلي على قانون الأسواق التجارية.

نقاش واسع ومكثف في المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر حول الأوضاع على الجبهة الشمالية.

رئيس بلدية القدس جمع سبعة أعضاء كنيست من الليكود للقيام بتمرد ضد وزير المالية.

القناة السابعة الإسرائيلية:

الرئيس أبو مازن سيطالب الاتحاد الأوروبي الاعتراف بدولة فلسطين .

وكالة الغوث الدولية تخلد الصراع إلى الأبد.

والدة جندي الاحتلال الإسرائيلي الأسير في غزة جولدن هدار في رسالة لسكان غزة، خطف الجثث ليس عملاً إنسانياً.

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 17 فلسطينياً الليلة الماضية في الضفة الغربية.

المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر قلق من الأوضاع على الجبهة على الحدود الشمالية.

فضائية كان الإسرائيلية:

حكومة الاحتلال تدرس ما سمته تسهيلات إضافية لقطاع غزة، زيادة كمية البضائع لغزة، والسماح باستثمارات من دول الخليج في القطاع.

نتنياهو يتهم نفتالي بنت بالسعي لحل الائتلاف الحكومي.

اتفاق مع أحد المتهمين في قضية الرشوة ضد عضو الكنيست بيتان، السجن لنصف عام، وغرامة مالية.

موقع المونيتور العبري:

الفلسطينيون يدرسون بأن يكون العام 2018 عام انتفاضة الاستقلال، مصدر من منظمة التحرير الفلسطينية قال، أن لم تقم الولايات المتحدة بقيادة مفاوضات حقيقية سنضطر للعودة للكفاح المسلح لاستقلال فلسطين، وتوقع تعاون مع حماس في المواجهة القادمة، وقد يكون تعاون مع حزب الله أيضاً.