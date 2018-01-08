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المصدر: فسحة https://www.arab48.com



عمر زيادة



عالم محطّم سلفًا

وبيت

من أوراق اللعب الخاسرة

هذا ما حصلتُ عليه

ولم يكن بالإمكان فعل شيء.

ها أنا في الثلاثين

وليس لديّ أيّ خطّة،

لم أقل لا

ولا نعم،

وقفت على الحدّ الفاصل

بين الأشياء

واخترت الكآبة

كحيوان مدلّل.



لا جديد أبدًا

كلّ ما سيجيئ به الوقت

كلّ ما سيحدث أو حدث

لن يكون جديدًا

والعاصفة

أيّ عاصفة

ستعبر حقلي المليء بالفزّاعات

دون أن تسمع آهة.



أتذكّر جدّي

الراقد في جنّة الألزهايمر

قال لي مرّة

بينما كان يمسّد

فِراء ضبعه الخياليّ:

هل تعرف ما السيّء حقًّا؟

قلت: ماذا؟

قال: هذا العالم،

إنّه نكتة رديئة

الجميع يعرفون ذلك،

ومع ذلك

ينتهي الأمر بهم دائمًا

موتى

من الضحك!

الشعراء

المجانين يخبّئون عقولهم تحت الأسرّة

وفي بيوت الدرج

ثمّ ينسون مثل الجميع

أين فقدوا أثمن ما لديهم،

العشّاق يتفرّجون على قلوبهم

وهي تنزلق كالسحالي الميّتة

خارج أقفاصهم الصدريّة

ولا يبالون



طالما أنّ ذلك يعني الموت

والموت يعني أنّ حبّهم كامل،

أمّا الشعراء

الشعراء الذين يطحنون أصابعهم

على حجر اللغة

ثمّ يستنشقونها مثل مخدّر هائل

الذين يجلسون بثيابهم الكئيبة

إلى آلة الكتابة

ولا يكتبون شيئًا مهمًّا أبدًا

إنّهم يستمرّون بالجري

مثل فئران هامستر منهكة

ولا يصلون... لا يصلون إلى أيّ مكان!