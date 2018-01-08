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المصدر: مجلة رجيم https://www.rjeem.com



حان الوقت لتعزيز الطاقة لدينا والعمل بطاقة وحماس اكبر مجلة رجيم تقدم لكم 7 نصائح لمزيد من الطاقة في العمل:

1- الخروج

نعم الخروج والمشي في الهواء النقي خاصة مع وجود اشعة الشمس، فضوء النهار يحفز انتاج السيروتونين مما يزيد من السعادة لدينا بالإضافة الى ضوء الشمس المصدر الرئيسي لفيتامين (د) مما يساعد الجسم على الحفاظ على مستويات السيروتونين تناول وجبة خارج البيت لتغير الروتين اليومي لدينا.

2- مساعدة صديق

نعم عند مساعدة الاخرين نشعر بالسعادة ويقلل من الاكتئاب والقلق لدينا فمساعدة الاخرين تشعرنا بالرضا وتقدير الذات.

3- التنفس

في اثناء العمل والتوتر المحيط بنا خذ دقيقتين وقم بالتنفس بعمق فسوف تشعر بالاسترخاء والسيطرة اكثر وتقلل من مستويات التوتر ويخفض كلا من ضغط الدم ومعدل ضربات القلب ومستويات هرمونات التوتر في الجسم.

4-تعدد المهام

تخيل كيف يقوم لاعب السيرك في اللعب بالكرات بتركيز عالي نعم هكذا عندما يكون عليك الكثير من المهام جرب ان تركز في العمل وبإمكانك القيام بكل هذه المهام فقط تحتاج الى التركيز والتنظيم الجيد.

5- اكل الطعام الجيد

لتجنب انقاص مستويات السكر في الدم جرب تناول الطعام بشكل جيد ومنتظم لان تناول الكثير من السكريات وشرب الكثير من القهوة بالتأكيد هي خيارات غير جيدة لحصول على الطاقة ولكن جرب اخذ الخضار والفواكه الى العمل وتناولها هناك.

6- القدوة

القدوة هي وسيلة فعالة لزيادة النشاط والحماس في العمل، ورفع مستويات الطاقة والدافع لدينا انظر الى الشخص الذي تطمح ان تكون في مكانه وسوف تشعر بالحماس والدافع القويين للعمل والنشاط.

7-قيادة الدراجة الى العمل

هي طريقة رائعة للحصول على السعادة واليقظة هو النشاط البدني وتجديد الدورة الدموية والاحتراق.