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الرسالة نت- تغطية خاصة (محمد عطا الله)

أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خالد البطش، أن المصالحة الفلسطينية تعيش في أزمة وتواجه عقبات حقيقية، داعيا إلى الالتزام بما تم الاتفاق عليه في القاهرة.

وقال البطش خلال ندوة عقدتها صحيفة الرسالة اليوم الاثنين، ضمن برنامج تحت المجهر وسينشر تفاصيلها لاحقا، إن الالتزام بتطبيق اتفاق المصالحة عام 2011 هو المخرج لكل الأزمات والعقبات التي تواجه المصالحة الفلسطينية.

وأضاف " البعض يريد تجاوز اتفاق المصالحة 2011 وتحويل اللقاءات إلى ثنائية لاستبعاد الفصائل ونسف اتفاقات المصالحة القديمة والتي تمثل مرجعية لتفاهمات القاهرة الأخيرة".

وأوضح أن الخروج عن ما جرى الاتفاق عليه مثّل أزمة حقيقية ساهمت في تعقيد تطبيق المصالحة، لا سيما "التذرع بمصطلح التمكين والذي لا نعرف ماذا يقصد به حتى الآن".

وأكد البطش أن حركة حماس مبرئه وأبدت مرونة عالية وقدمت كل ما عليها لتحقيق المصالحة، إلا أن الطرف الآخر ما زال يتهرب من دفع استحقاقات المصالحة ويختلق الذرائع للتنصل من الاتفاق.