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واشنطن - الرسالة نت

ارتفع الدولار مقابل سلة من العملات الرئيسية اليوم، حيث لم يكن لبيانات تظهر تباطؤ نمو الوظائف في الولايات المتحدة تأثير يذكر على التوقعات بشأن مزيد من الزيادات في سعر الفائدة بالولايات المتحدة.

وصعد مؤشر الدولار الذي يقيس قوة العملة الأميركية أمام سلة من ست عملات رئيسية 0.1% إلى 92.051، ارتفاعا من أقل مستوى منذ العشرين من سبتمبر/أيلول الماضي الذي سجله في الثاني من يناير/كانون الثاني الحالي عند 91.751.

وزاد عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية 148 ألفا الشهر الماضي، بعد زيادة 252 ألفا في نوفمبر/تشرين الثاني، بحسب البيانات الصادرة الجمعة.

وبدأت العملة الأميركية العام على نزول؛ بعدما خسر مؤشر الدولار 9.9% في 2017، وهو أضعف أداء منذ 2003.

وارتفع الدولار مقابل الين الياباني نحو 0.1% إلى 113.20 ينا، بعد تداوله في نطاق بين 112 و13.75 ينا الشهر الماضي.

واستقر اليورو عند 1.2027 دولار بعد أن استهل العام بقوة، حيث ارتفعت العملة الموحدة إلى 1.2089 دولار الخميس، مقتربة من أعلى مستوى في عامين ونصف العام الذي سجلته في أوائل سبتمبر/أيلول المنصرم عند 1.2092 دولار.