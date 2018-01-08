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بغداد- الرسالة نت

رفض رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أمس الأحد وصف الحشد الشعبي على أنه مليشيات، قائلا إنها قوة مسلحة أصبحت جزءا من القوات الأمنية العراقية وضمن إطار الدولة وتم تشريع قانون خاص بها.

وقال العبادي في كلمة له أثناء زيارته لمحافظة النجف أمس إن وجود مسلحين خارج إطار السلطة والدولة العراقية هو أمر مرفوض وفق القانون العراقي الذي دعا إلى حصر السلاح بيد الدولة.

وأضاف أن أولى خطوات محاربة الفساد بدأت في المؤسسة العسكرية والأمنية ولم يتم تغيير الجنود أو القادة فيها، مشددا على أن بناء الجيش مستمر وفق أسس سليمة بعيدة عن الفساد.

يشار إلى أن العبادي صرح قبل يومين بأن العراق ماض في بناء جيش قوي ووطني قادر على الدفاع عن الوطن، مؤكدا أن الجيش حمى المكتسبات الوطنية وحافظ على هيبة الدولة وسيادتها، وذلك في كلمة مكتوبة بمناسبة الذكرى السابعة والتسعين لتأسيس الجيش العراقي.

وفي أوائل ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلنت خلية الإعلام الحربي التابعة لوزارة الدفاع السيطرة على كامل الأراضي العراقية من تنظيم الدولة الإسلامية، بعد سنوات من العمليات العسكرية المتواصلة.