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القدس المحتلة-الرسالة نت

عممت وزارة الداخلية "الإسرائيلية"، صباح الاثنين، لائحة بحظر 21 منظمة وجمعية في أوروبا والولايات المتحدة، لمنع أعضائها من الدخول إلى الأراضي المحتلة.

ونشرت القائمة وزارة الشؤون الاستراتيجية التابعة للاحتلال، بعد متابعة وجمع معلومات عن نشاطات هذه المؤسسات المكشفة، والتي تعمل بطريقة واضحة لمقاطعة "إسرائيل" ومحاولة نزع شرعيتها.

وتضم القائمة التنظيمات الرسمية التابعة لـ BDS في إيطاليا، فرنسا وجنوب افريقيا. كما تشمل القائمة منظمات تضامن مع الفلسطينيين من الدول الاسكندنافية ومنظمة يهودية أمريكية "الصوت اليهودي من اجل السلام"، حيث من المحتمل ان يعتقل نشطاؤها في حال وصولهن الى "إسرائيل".

وفي ذات السياق أكد جلعاد أردان وزير الشؤون الاستراتيجية، أن القائمة تعد خطوة إضافية في الهجمة التي تجهزها "إسرائيل" على تنظيمات المقاطعة، وطالب جميع النشطاء الذين خططوا للوصول إلى "إسرائيل" بأن يغيروا مسار رحلتهم.

وكان الكنسيت الإسرائيلي قد أقر مشروع قانون يحظر منح تأشيرة دخول "إسرائيل"، الأجانب الذين يدعون إلى المقاطعة.