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الضفة المحتلة- الرسالة نت

اعتدى عدد من جنود الاحتلال اليوم الإثنين، على طاقم تلفزيون فلسطين وناشط في مجال مقاومة الجدار والاستيطان، في جنوب بيت لحم.

وأفاد ممثل هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية، أن أربعة جنود إسرائيليين اعتدوا على طاقم تلفزيون فلسطين المكون من المراسل هاني فنّون والمصور فارس جنازرة، وعلى شخصي أنا، عندما كنا نقوم بإعداد تقرير صحفي عن منطقة "خلة عفانة" القريبة من مجمع مستوطنة "غوش عتصيون" بعد أن قاموا بتجريف الطريق الموصلة إليها.

وأضاف بريجيه، "تم الاعتداء علينا ومنعوا الطاقم من مواصلة عمله، حيث تم احتجازي قبل إطلاق سراحنا جميعا، بحجة انها منطقة عسكرية ويمنع الاقتراب منها"، مشيرا إلى أن "خلة عفانة" عبارة عن تجمع فلسطيني قديم، ويوجد فيها 11 منزلا ويقطنها حوالي 95 شخصا.