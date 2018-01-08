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الضفة المحتلة-الرسالة نت

سجل المؤشر الرئيسي لبورصة فلسطين ارتفاعا بنسبة 0.39%، اليوم الإثنين، في جلسة تداول بلغت قيمتها حوالي 942 ألف دولار أمريكي.

وأغلق مؤشر القدس على 576.97 نقطة، مرتفعا 2.25 نقطة عن آخر جلسة تداول، مدعوما بارتفاع أغلب مؤشراته مع تراجع مؤشر قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.26%.

وارتفع مؤشر قطاع الاستثمار بنسبة 0.73%، ومؤشر قطاع التأمين بنسبة 0.50%، ومؤشر قطاع الخدمات بنسبة 0.61%، ومؤشر قطاع الصناعة بنسبة 0.36%.

وشهدت جلسة اليوم التداول على حوالي مليون سهم، في 324 صفقة، وجرى فيها تداول 16 شركة، ارتفع منها سهم 8 شركات، وتراجع سهم 3 شركات، واستقر سهم 5 شركات.

والشركات الرابحة كانت: المجموعة الأهلية للتأمين، ومطاحن القمح الذهبي، وموبايل الوطنية الفلسطينية للاتصالات، وفلسطين للتنمية والاستثمار، والبنك الإسلامي العربي، ومصانع الزيوت النباتية، والعربية الفلسطينية للاستثمار"إبيك"، وبنك الاستثمار الفلسطيني.

وتراجع سهم شركات فلسطين للاستثمار العقاري، والبنك الإسلامي الفلسطيني، وبنك فلسطين.

واستقر سهم الشركات التالية: بيرزيت للأدوية، والاتصالات الفلسطينية، والفلسطينية للكهرباء، والبنك الوطني، والاتحاد للأعمار والاستثمار.