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الرسالة نت- وكالات

ذكرت تقارير إسرائيلية، اليوم الإثنين، أن وكالة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" تعمل لضم الجيش الإسرائيلي إلى قائمة بأسماء منظمات إرهابية مثل داعش وبوكو حرام ترتكب انتهاكات خطيرة بحق الأطفال.

ونقلت صحيفة "إسرائيل هيوم" عن شبكة فوكس نيوز الأميركية، أن كبار المسؤولين في منظمة اليونيسف إلى جانب منظمات غير حكومية تهتم بحقوق الأطفال يشاركون في حملة لضم الجيش الإسرائيلي ضمن قائمة تلك المنظمات لارتكابه انتهاكات خطيرة بحق الأطفال الفلسطينيين.

وعلى إثر تلك المحاولات التي كشفت عنها الشبكة الأميركية، اتهمت الصحيفة الإسرائيلية أولئك المسؤولين بالعمل على نزع الشرعية عن إسرائيل.