تصغير الخط تكبير الخط

الرسالة نت-وكالات

نشرت هيئة تحرير الشام، صورا جديدة، الأحد، تظهر زعيمها "أبو محمد الجولاني"، ومجموعة من القادة العسكريين في إدلب.

وأوضحت الهيئة أن الجولاني عقد اجتماعا طارئا للمجلس العسكري، للبحث في التطورات الأخيرة التي يشهدها محيط إدلب.

وظهر الجولاني وآخرون في أحد المقرات، وأمامهم خارطة كبيرة لريفي إدلب وحماة، يظهر من خلالها السيطرة الواسعة لقوات النظام على العديد من المناطق.

وكانت قوات النظام حققت تقدما واسعا في محيطي إدلب وحماة خلال الأيام الماضية، وتقدمت نحو مطار أبو الضهور العسكري الذي سيطر عليه مقاتلو المعارضة في أيلول/ سبتمبر 2015.

وقالت وحدة الإعلام الحربي لحزب الله، إن جيش النظام وحلفاءه سيطروا على بلدة سنجار، التي تبعد 14 كيلومترا عن أبو الضهور وثلاث قرى إلى الغرب.



وتمكنت قوات النظام بدعم من مسلحين تساندهم إيران والقوة الجوية الروسية، من استعادة مناطق في شمال شرق محافظة حماة، وفي محافظة إدلب، منذ بدء الهجوم في أواخر تشرين الأول/ أكتوبر.

وقال المرصد السوري، الأحد، إن الجيش سيطر على أكثر من 95 قرية في حماة وإدلب منذ 22 تشرين الأول/ أكتوبر، بينها نحو 60 في إدلب وحدها خلال الأربعة عشر يوما الماضية.