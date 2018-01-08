تصغير الخط تكبير الخط

غزة-الرسالة

وجهت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، عصر الاثنين، رسالة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إلى والدة الجندي الأسير بغزة "هدار جولدن".

وقالت الكتائب في التغريدة التي نشترها باللغة العبرية: "لينا غولدين.. إذا كنت تريدين أن تري ابنك، انتقلي إلى حكومتكم لأنها تخفي الحقيقة والحل.. حكومتك تكذب".

وقالت والدة جولدن صباح اليوم، "إن رفض حماس إعادة جثة هدار لدفنها، "حرام وجريمة في "الإسلام".

وتتّهم السلطات "الإسرائيلية" كتائب القسام، باحتجاز جثة هدار غولدن، وتقول إنه قد قُتل في اشتباك مسلح مع مقاومين فلسطينيين، شرقي مدينة رفح في الأول من آب/ أغسطس الماضي خلال عدوان عام 2014 على قطاع غزة.

