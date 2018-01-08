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غزة-الرسالة نت
أطلقت شركة الوطنية موبايل اليوم الاثنين، حملة نوعية جديدة، تحت شعار (شوف يا كبير...عروض الأحمر تكسير)
ووفقاً لما أوردته الشركة، فإن الحملة تتناسب مع الوضع الاقتصادي الراهن الذي يعيشه المواطن الغزي، ويتماشى العرض مع قدرة المواطنين الاقتصادية.
ويتمتع مشتركو الوطنية في قطاع غزة من خلال العرض، بدقائق لا نهائية وعدد رسائل لا محدود، مقابل سعر مادي يتناسب مع كافة شرائح المجتمع.
ونشرت الوطنية توضيحا للحملة، لمشتركي الدفع المسبق في غزة كالتالي:
(اتصل مجانا على #555* واختار العرض الذي يناسب احتياجك من دقائق ورسائل وانترنت)
الشروط والأحكام:
- الحملة تشمل جميع مشتركي الدفع المسبق في غزة الحاليين والجدد.
- الحزم تتجدد بشكل تلقائي عند انتهاء الصلاحية.
- في حال عدم توفر رصيد كافي لتجديد الحزمة، تجدد تلقائيا فور توفر الرصيد.
- حزمة الدقائق اللا محدودة خاضعة لسياسة الاستخدام العادل.
- وحدة التحاسب داخل الحزم هي بالدقيقة.
- بإمكان المشترك تفعيل أو إلغاء الحزم من خلال الاتصال على #555*.
- تستمر الحملة حتى تاريخ 7/2/2018 ,ويستمر تجديد الحزم حتى تاريخ 31/3/2018.
- الاسعار غير شاملة لضريبة القيمة المضافة.