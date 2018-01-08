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غزة-الرسالة نت

أطلقت شركة الوطنية موبايل اليوم الاثنين، حملة نوعية جديدة، تحت شعار (شوف يا كبير...عروض الأحمر تكسير)

ووفقاً لما أوردته الشركة، فإن الحملة تتناسب مع الوضع الاقتصادي الراهن الذي يعيشه المواطن الغزي، ويتماشى العرض مع قدرة المواطنين الاقتصادية.

ويتمتع مشتركو الوطنية في قطاع غزة من خلال العرض، بدقائق لا نهائية وعدد رسائل لا محدود، مقابل سعر مادي يتناسب مع كافة شرائح المجتمع.

ونشرت الوطنية توضيحا للحملة، لمشتركي الدفع المسبق في غزة كالتالي:

(اتصل مجانا على #555* واختار العرض الذي يناسب احتياجك من دقائق ورسائل وانترنت)





الشروط والأحكام: