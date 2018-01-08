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غزة – الرسالة نت

اعتقلت الشرطة الفلسطينية (ج، د) 37 عاما من مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة بتهمة قتل زوجها (ع، د) 52 عاما.

وقال المتحدث باسم الشرطة المقدم أيمن البطنيجي، في تصريح له مساء اليوم، إن المباحث العامة تلقت بلاغًا أول أمس السبت يفيد بتغيب المواطن المذكور منذ عدة أيام.

وأضاف البطنيجي أنه بعد البحث والتحري تبين أن المواطن المذكور قُتل بتاريخ 2018/1/1، وأفادت التحقيقات الأولية أن زوجته وتدعى (ج، د) 37 عاماً، قتلته ودفنته في مقبرة الشيخ الرضوان بمساعدة شخص آخر يدعى (ز، ق) 37 عاماً، حيث جرى اعتقالهما مساء اليوم.

وأكد البطنيجي أن المباحث العامة والنيابة العامة تستكملان عملية التحقيق وعرض جثة القتيل على الطب الشرعي.