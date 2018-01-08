تصغير الخط تكبير الخط

الرسالة نت- وكالات

قالت صحيفة نيويورك تايمز إن جاريد كوشنر صهر الرئيس الأميركي دونالد ترمب وكبير مستشاريه يتمتع بعلاقات مالية عميقة مع إسرائيل، رغم مهمته المفترضة في التوسط لتحقيق السلام في الشرق الأوسط.

وأضافت الصحيفة أنه قبل فترة وجيزة من مرافقة كوشنر الرئيس ترمب في أول زيارة له لإسرائيل، تلقت شركة كوشنر العائلية استثمارا يقارب ثلاثين مليون دولار من شركة "مينورا ميفتاشيم"، وهي واحدة من كبرى شركات التأمين الإسرائيلية.

ورأت الصحيفة أنه رغم عدم انخراط كوشنر شخصيا في ترتيب الصفقة، فإنها قد تقوض قدرة الولايات المتحدة على الظهور بمظهر الوسيط المستقل في المنطقة.

من ناحية أخرى، قالت صحيفة وول ستريت جورنال أمس الأحد إن لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية تجري تحقيقا مع شركة العقارات المملوكة لجاريد كوشنر على أساس معلومات باستغلالها برنامجا فدراليا يمنح البطاقة الخضراء (بطاقة الإقامة الدائمة) للأجانب الأثرياء الذين يستثمرون في الولايات المتحدة.