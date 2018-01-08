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الرسالة نت-وكالات

جميعنا يمر بمثل هذه الأيام.. تلك التي نشعر فيها بإرهاق شديد مع انتهاء يوم عمل مزدحم، فنجد أنفسنا نعاني من التعب والوهن وفقدان للطاقة بشكل عام.

كما أن هناك بعض المشاكل النفسية أو الصحية التي قد تؤدي للشعور بالإرهاق أيضاً.

وبحسب تقرير نشره موقع "بولدسكاي" المعني بالشؤون الصحية، هناك 11 نوعاً من الأطعمة التي تساعد في "شحن" الجسم بالطاقة والتغلب على الشعور بالإرهاق، وهي كالآتي:

1) بذور الشيا





تُعرف بذور الشيا بقدرتها على تحسين أداء الجسم وقوة التحمل. فهي تحتوي على البروتين والألياف لذا فهي فعالة في مكافحة الإرهاق. كما تحتوي بذور الشيا على أحماض "أوميغا 3" التي تحارب الالتهابات وتعطي للعضلات شعوراً بالقوة والانتعاش.

2) البيض





يعتبر البيض من أفضل الأطعمة خاصة بوجبة الفطور، حيث إن البيض يعد من أفضل مصادر إمداد الجسم بالطاقة. فالبيض غني بالبروتين والحديد والزنك الذي يساعد في بناء العضلات، ويُعطي شعوراً بالامتلاء ويحافظ على مستوى الطاقة بالجسم. كما أن البيض غني أيضاً بفيتامين "B" الذي يساعد في توليد الطاقة بالجسم.

3) الموز





الموز غني بالبوتاسيوم الذي يحوله الجسم إلى طاقة، كما أن الموز يحتوي أيضاً على السكريات الطبيعية مثل الغلوكوز والفركتوز والسكروز، وكلها عناصر تمد الجسم بالطاقة.

4) البطاطا الحلوة





البطاطا الحلوة غنية بالألياف والكربوهيدرات التي عادة ما تمد الجسم بحوالي 25% من احتياجاته من الطاقة. كما أن البطاطا الحلوة تحتوي على البوتاسيوم الذي يساعد في التخفيف من التوتر، ويمد الجسم بالطاقة.

5) الشاي الأخضر





فنجان من الشاي الأخضر كفيل بمحاربة الشعور بالإرهاق، خصوصاً الإرهاق والتوتر الناتج عن العمل. فالبوليفينول الموجود في الشاي الأخضر يخفف من مستوى التوتر ويحسن من القدرة العقلية على التركيز ويعزز من الطاقة بالجسم. كما أن الشاي الأخضر يعزز من عملية الأيض ويحمي من المضاعفات الناتجة عن الشعور بالإرهاق والتعب.

6) السبانخ





تعتبر السبانخ واحدة من أفضل الأطعمة التي تحارب الشعور بالإرهاق. فالسبانخ غنية بالحديد الذي ينقل الأكسجين إلى خلايا الجسم. كما أنها غنية بالبوتاسيوم والمغنيسيوم وفيتامين "B" و"C"، وهذه التركيبة من المعادن والأملاح كفيلة بإمداد الجسم بالطاقة اللازمة لمحاربة أي شعور بالتعب أو الإرهاق.

7) لب القرع





إذا كنت ترغب بتعزيز الطاقة في جسمك، فعليك بلب القرع، فهي غنية بأحماض "أوميغا 3" والزنك والحديد والمعادن والفيتامينات التي تقاوم أي شعور بالإرهاق. كما أن لب القرع يساعد على نوم هادئ وصحي.

8) الشوفان





يعتبر الشوفان من الأطعمة المتميزة في محاربة الشعور بالإرهاق، نظراً لاحتوائه على الكربوهيدرات التي يخزنها الجسم ويستفيد منها في صورة وقود للعضلات والمخ. فالشوفان، الذي يعتبر مثالياً لوجبة الفطور، غني بالفيتامينات والمعادن أيضاً.

9) الزبادي





يحتوي الزبادي على الكربوهيدرات والبروتين، لذا فهو يمد الجسم بالطاقة اللازمة لمحاربة الإرهاق. كما أنه يحتوي على مركبات حيوية تساعد في التخفيف من أعراض متلازمة الإرهاق المزمن.

10) الكينوا





الكينوا غنية بالبروتين والألياف والحديد، لذا فهي من أفضل الأطعمة التي يجب ان تلجأ إليها من أجل "شحن" طاقة جسمك. كما أن الكينوا تحتوي على كمية قليلة من أحماض "أوميغا 3" وكميات كبيرة من الدهون أحادية التشبع. وتحتوي الكينوا على 9 أنواع من أحماض الأماينو Amino المفيدة جداً للجسم.

11) المكسرات





هي من أفضل أنواع الأطعمة لمحاربة الإرهاق والتغلب على الجوع. فإضافة كمية من المكسرات لوجباتك اليومية سوف يزيد من قيمتها الغذائية ويمنحك الطاقة اللازمة للقيام بأنشطتك على مدار اليوم. وتشمل المكسرات البندق واللوز والجوز والفستق والزبيب والكاشو وغيرها.