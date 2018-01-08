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نابلس- الرسالة نت

اندلعت مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين بفي بلدتي روجيب وبيت فوريك شرق مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت الحارة الغربية في بلدة روجيب، وتصدى لها عشرات الشبان والفتية في شارع المدارس، ورشقوها بالحجارة، فيما أطلق الجنود قنابل الغاز.

وفي بيت فوريك، تجددت المواجهات اليومية بين الشبان وقوات الاحتلال في منطقة جبل القعدة جنوب البلدة، حيث أحرق الشبان الإطارات المطاطية، ورشقوا الجنود بالحجارة، فيما أطلق الجنود قنابل الصوت والغاز.