تصغير الخط تكبير الخط

برشلونة-الرسالة نت

قدم نادي برشلونة الإسباني لاعبه الجديد البرازيلي فيليب كوتينيو مساء الاثنين لوسائل الإعلام، بعد إتمام صفقة انتقاله من ليفربول الإنجليزي.

وخضع كوتينيو للفحص الطبي في برشلونة، وأعلن النادي الكتالوني إصابة نجم "السامبا" في الفخذ الأيمن، وأنه سيغيب لمدة 20 يومًا.

ووقع فيليب كوتينيو رسمياً على عقد انتقاله للنادي الكتالوني مقابل 120 مليون يورو، بخلاف 40 مليون يورو في صورة حوافز، ليصبح اللاعب هو الأغلى في تاريخ الدوري الإسباني حتى الآن.

وقال كوتينيو لدى تقديمه إن الانتقال لبرشلونة "حلم تحقق"، وأوضح: "حققت حلمي باللعب لهذا النادي".

وحضر حدث تقديم كوتينيو لوسائل الإعلام رئيس برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو، الذي وصف النجم البرازيلي بأنه أحد أفضل اللاعبين في العالم.

وتابع بارتوميو: "لقد كنا نحاول ضمه منذ الصيف الماضي، طاقمنا الفني مع بيب سيجورا، وروبرت فيرنانديز يقولون منذ بضعة أشهر، أن ضمه كان ضرورياً، الأمر لم يكن سهلاً، واحتاج إلى الكثير من العمل".

وأشار بارتوميو إلى أن كوتينيو جاء إلى برشلونة برفقة عائلة، مما يدل على أنه وأفراد أسرته كانوا يرغبون في إتمام الصفقة.