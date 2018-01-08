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مدريد-الرسالة نت

أعلن الدولي الإنجليزي هاري كين، مهاجم نادي توتنهام، موقفه من الأنباء التي تتحدث عن وجود مفاوضات معه من جانب إدارة السبيرز لتمديد تعاقده مع النادي اللندني.

وكانت تقارير صحفية قد أكدت مؤخرًا أن نادي توتنهام يحاول تجديد عقد اللاعب خوفًا من اهتمام ريال مدريد بضمه، علمًا بأن اللاعب يملك عقدًا مع السبيرز حتى عام 2022، ويتقاضى 100 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا أي 5.8 مليون يورو سنويًا.

ويعتبر المقابل المادي لهداف الدوري الإنجليزي ضئيلاً مقارنة بالعديد من النجوم الآخرين في البريمييرليج، وعلى رأسهم الفرنسي بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد وصاحب أعلى راتب بقيمة 280 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا.

وحول تخطيط إدارة توتنهام لتجديد عقده مع السبيرز قال كين في تصريحات نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية: "لا أعرف ذلك.. فقط أريد المزيد من التقدم ومواصلة التحسن، ويبقى هدفي الفوز بلقب هنا".

وكان مدرب توتنهام بكوتينيو قد صرح بالأمس أن هاري كين سيبقى في توتنهام لغاية الاعتزال، وشبهه بأسطورة روما فرانشيسكو توتي، الذي بدأ واعتزل مع فريق العاصمة الإيطالية.

يذكر أن العديد من التقارير الصحفية قد أشارت إلى اهتمام نادي ريال مدريد بضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم خط هجوم الملكي.