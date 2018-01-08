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القدس المحتلة-الرسالة نت

يستعد نادي هلال القدس، ممثل فلسطين، في مسابقة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، لتدعيم صفوفه بشكل كبير، قبل المشاركة الآسيوية، بمواجهتي السويق العُماني في جنين ومسقط يومي 22 و29 يناير/كانون الثاني الجاري، في الدور التمهيدي الأول.

وبدأت إدارة الهلال، بعد انتهاء مرحلة الذهاب من الدوري في المركز الثالث برصيد 21 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن المتصدر نادي شباب الخليل، بناءً على تقرير المدير الفني خضر عبيد، في إبرام صفقات مهمة.

وأنجزت إدارة الهلال المقدسي حتى الآن 3 صفقات مهمة، حيث تم التعاقد مع المهاجم الدولي وصانع الألعاب جوناثان سورية، المحترف في صفوف إنبي، كما نجح في التعاقد مع زميله الدولي الآخر جاكا حبيشة، وهو أيضاً لاعب وسط وجناح، إلى جانب التعاقد مع مدافع نادي شباب الأردن سابقا محمد رؤوف لتعزيز خط الدفاع .

وحسب حديث، المدير الفني خضر عبيد، فإن إدارة الهلال تتحدث الآن مع لاعبين للتعاقد معهما في القريب العاجل، قبل إرسال القائمة الآسيوية، وإغلاق فترة الانتقالات الشتوية.

ويستعد نادي هلال القدس للتوجه إلى العاصمة الأردنية عمان، من أجل لقاء نادي الوحدات الأردني وديًا، يوم الجمعة المقبل، الموافق 12 يناير/كانون الثاني الجاري.