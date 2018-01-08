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القاهرة-الرسالة نت

كشف الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة إيهاب جلال، عن قائمة الفريق الأبيض، استعدادًا لمباراة الأهلي، في قمة الكرة المصرية.

ويواجه الزمالك غريمه الأهلي، في السابعة مساء اليوم الاثنين، باستاد القاهرة، في إطار الجولة الـ17 من الدوري الممتاز.

وشهدت القائمة بعض المفاجآت باستبعاد الجهاز الفني للقلعة البيضاء، بعض اللاعبين الذين شاركوا في المباريات الأخيرة مثل يوسف إبراهيم "أوباما" وصلاح عاشور وبنيامين أشيمبونج وأحمد فتوح، إلى جانب محمد أشرف "روقة" ومحمد رمضان ومحمد مجدي وأحمد مجدي وأحمد رفعت ومحمود عبد المنصف حارس المرمى.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمي : أحمد الشناوي وعمر صلاح.

خط الدفاع: مؤيد العجان ومحمود علاء ومحمود حمدي "الونش" وعلي جبر وحازم إمام.

خط الوسط: طارق حامد وأحمد داودا ومحمود عبد العاطي "دونجا" وأحمد توفيق وأيمن حفني ومحمد إبراهيم وأحمد مدبولي ومعروف يوسف ومحمد الشامي.

خط الهجوم: باسم مرسي وكابونجو كاسونجو.