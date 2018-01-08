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مدريد-الرسالة نت

كشفت تقارير صحفية، إحصائية كارثية لنادي ريال مدريد، الذي يواصل التعثر في الليجا، خاصة بعد التعادل (2-2) أمس الأحد أمام سيلتا فيجو في الجولة الـ18 من المسابقة.

وقالت صحيفة "ماركا": "في صراع البيانات والإحصائيات فإن النادي الملكي سوف يكون متصدرًا لليجا هذا الموسم في حال تم احتساب الشوط الأول من المباريات فقط في الليجا لهذا الموسم".

وأكدت أنه لو تم اعتماد نتائج الشوط الأول فقط هذا الموسم فإن الملكي سيكون لديه 39 نقطة كاملة، متربعًا في صدارة الدوري الإسباني أكثر بثلاث نقاط من المتصدر الحالي برشلونة.

وحتى الآن في الليجا وبعد مرور 18 جولة لعب منها ريال مدريد 17 فقط ولديه مباراة مؤجلة أمام ليجانيس، فإن الميرنجي سجل 23 هدفًا وتلقت شباكه 6 فقط في الشوط الأول، بينما في الشوط الثاني سجل 9 أهداف وتلقت شباكه 10 أهداف، منها ثلاثة في الكلاسيكو الأخير.

وأوضحت أنه عند النظر لبرشلونة المتصدر الحالي لليجا فقد سجل 32 هدفًا في الشوط الثاني واستقبلت شباكه 4 أهداف فقط، وهي ما تترجم فارق النقاط بين ريال مدريد وبرشلونة الذي وصل إلى 16 نقطة.