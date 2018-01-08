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الضفة المحتلة-الرسالة نت

دعت القوى الوطنية والإسلامية في الضفة الغربية المحتلة المواطنين اليوم الاثنين إلى المشاركة في الفعاليات المركزية يومي الثلاثاء والجمعة المقبلين، باعتبارها أيام غضب شعبي.

وأكدت القوى في بيان لها استمرار فعاليات المقاومة الشعبية ضد الاستيطان الاستعماري والحواجز، رفضا لكل محاولات الاحتلال تكريس احتلاله واستيطانه وحواجزه في أراضي دولتنا الفلسطينية، ورفضا لسياسات الولايات المتحدة الأميركية ومواقفها المعادية لحقوق شعبنا، سواء بالإعلان عن مدينة القدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي أو التهديد والابتزاز بقطع أموال المساعدات.

ودعت إلى المشاركة في الفعالية المقررة في قرية النبي صالح، شمال غرب رام الله، يوم السبت المقبل، للوقوف إلى جانب عائلة الأسيرة عهد التميمي وبقية الأطفال الأسرى.

وحيت القوى شهداء شعبنا الأبرار وعائلاتهم في يوم الشهيد الذي يصادف السابع من هذا الشهر، مؤكدة أن ما تركه شهداء شعبنا العظام وأسراه الأبطال وجرحاه لن نحيد عنه، وشعبنا الصامد في كل مكان.