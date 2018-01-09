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واشنطن-الرسالة نت

أعلن البيت الأبيض مساء اليوم الاثنين أن مايك بنيس نائب الرئيس الأمريكي سيزور المنطقة من 20 إلى 23 يناير الجاري.

وذكر البيت الأبيض في بيان بهذا الخصوص، أن بينس سيزور كلا من مصر والأردن والكيان الإسرائيلي، دون أن يشير إن كان سيزور الضفة الغربية للقاء مسؤولين في السلطة الفلسطينية.

وكان من المقرر أن يزور بينس المنطقة بما فيما الضفة الغربية الشهر الماضي لكن تم إرجاء ذلك على خلفية الانتقادات الشديدة التي قوبلت إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مدينة القدس "عاصمة لإسرائيل".

ويشار إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس كان أعلن أنه يرفض الاجتماع بنائب الرئيس الأميركي بسبب القرار بشأن القدس المحتلة.

كما أن شيخ الأزهر وبابا الكنيسة الارثوذكسية في مصر أعلنا مقاطعة زيارة المسئول الأمريكي.