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مؤمن مقداد - الرسالة نت

قال الكاتب في صحيفة "هآرتس" عاموس هرئيل، إن (إسرائيل) بذلت جهودا كبيرة خلال الأيام الأخيرة، لمنع نشوب حرب عسكرية مع قطاع غزة.

وزعم هرئيل أن أسباب ذلك واضحة وهي عدم وجود بديل واضح لحكم حماس، والرغبة في مواصلة بناء الحاجز المضاد للأنفاق.

وقال إن (إسرائيل) لا ترغب بشن حرب في غزة حاليا، وتهتم بالتطورات والنفوذ الإيراني على الجبهة الشمالية ويعتبر ذلك في مقدمة الأولويات الاستراتيجية بدولة الاحتلال.

وأكد أنه يجب على (إسرائيل) أن تتعامل مع عدة أزمات في آن واحد وأن تدرس انعكاسات تلك التطورات على الجبهة الداخلية.

وفي حديث هرئيل عن المصالحة الفلسطينية، قال: "خلال الشهرين الماضيين وصلت محادثات المصالحة إلى طريق مسدود حيث أن عباس غير مقتنع بأن المصالحة مع حماس ستعود بالفائدة عليه, وفي الوقت نفسه استمر تدهور الوضع الاقتصادي والصحي في قطاع غزة, ما دفع بعض الجماعات لإطلاق الصواريخ نحو غلاف غزة, فسارعت مصر لاحتواء الأمر خوفا من فقدان السيطرة الكاملة على الوضع".