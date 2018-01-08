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مؤمن مقداد - الرسالة نت

ذكرت القناة العبرية 12، مساء الاثنين، أن يائير، نجل رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، قال لنجل رجل أعمال يعمل في أحد أقطاب الغاز (الإسرائيلي) إن والده (نتنياهو)، عمل على تجهيز 20 مليار دولار لوالد صديقه.

وقال يائير: "والدي جهز ورتب لوالدك 20 مليار دولار وأنت تجادلني على 400 دولار؟".

وسجلت هذه المحادثة لدى خروج نتنياهو الابن وأصدقاءه من نادي تعري.

وذكرت القناة أن هذه المحادثة أجراها نجل نتنياهو عام 2015 مع أحد أبناء رجل الأعمال كوبي ميمون- الذي ينشط في مجالات العقارات والبنية التحتية، ولديه أسهم ضمن شراكة "يسرامكو"، التي تمتلك خزان الغاز "تمار".

وذكرت مصادر مطلعة على التفاصيل أنه على ما يبدو المشاركين في المحادثة كانوا في حالة سكر.