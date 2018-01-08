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الرسالة نت - وكالات

حسم فريق الأهلي لقاء القمة على حساب مضيفه وغريمه التقليدي الزمالك، بفوز عريض بثلاثية نظيفة، مساء الاثنين، على استاد القاهرة في الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري لكرة القدم.

وسجل للفريق الأحمر، مؤمن زكريا (3)، وعبد الله السعيد "ضربة جزاء" (43)، ووليد أزارو (53)، بينما أضاع باسم مرسي ضربة جزاء للزمالك (33)، وتعرض زميله محمد إبراهيم للطرد (80).

وفشل الزمالك في أول اختبار مع مديره الفني الجديد إيهاب جلال ليتجمد رصيد الفريق الأبيض عند 28 نقطة في المركز الرابع، وارتفع رصيد الأهلي إلى 39 نقطة ليعتلي صدارة الترتيب "مؤقتا".