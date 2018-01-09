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الرسالة نت - وكالات

ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن توتنهام لا يمانع ببيع هاري كين إلى ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لكنه يطالب بالحصول على مبلغ قياسي.

وارتبط كين بالانتقال إلى النادي الملكي في الفترة الأخيرة، وذلك بعد تراجع مستوى كريم بنزيما وتألق صاحب 24 عاما بشكل ملفت في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبحسب صحيفة "ديلي ميرور"، فإن ريال مدريد عازم على إبرام صفقة كبيرة في الصيف القادم من أجل تدعيم خط الهجوم.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن توتنهام أبلغ الريال أنه يريد الحصول على 300 مليون جنيه إسترليني للسماح لكين بالرحيل، وهذا ما سيجعل من اللاعب الأغلى في تاريخ كرة القدم لو قرر الريال تلبية مطالب "السبيرز".

وسبق للريال أن تعاقد مع لاعبين من توتنهام هما غاريث بيل ولوكا مودريتش، واستغرقت المفاوضات فترة طويلة قبل أن تمت الصفقتين.