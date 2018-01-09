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الرسالة نت - وكالات

أسفرت قرعة الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي، عن وقوع مانشستر يونايتد ضيفا على يوفيل، وتوتنهام ضيفا على نيوبورت كاونتي، كما يلتقي ليفربول مع وست بروميتش ألبيون.

ويلعب الفائز من مباراة كارديف ومانسفيلد مع مانشستر سيتي، ويواجه نيوكاسل المنتصر من مباراة نورويتش وتشيلسي.

ويلتقي الفائز من مباراة بورنموث وويغان، مع الصاعد من مواجهة شروسبري تاون وويست هام يونايتد.

كما يلعب ساوثهامبتون مع واتفورد، وميدلزبره مع الفائز من مباراة برايتون مع كريستال بالاس، ونوتس كاونتي مع الفائز من وولفرهامبتون وسوانزي سيتي.

ويلتقي أيضا هيديرسفيلد مع برمنغهام وبيتربوره يونايتد مع الفائز من مباراة فيلتوود وليستر سيتي.

وفي باقي المباريات، يلتقي الفائز من مباراة كارليل وشيفلد مع الفائز من ستيفيناغ وريدينغ، وإم كيه دونز مع كوفنتري، وميلوال مع روشديل، وهال سيتي مع نوتنغهام فورست وشيفلد يونايتد مع بريستون.

وتقام مباريات الدور الرابع يومي 26 و29 كانون ثان/ يناير الجاري.