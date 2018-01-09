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صنعاء - الرسالة نت

أبلغ الحوثيون معين شريم نائب المبعوث الأممي إلى اليمن، بأنهم سيقطعون الملاحة في البحر الأحمر إذا استمر تصعيد التحالف العربي الذي تقوده السعودية باتجاه مدينة الحديدة على الساحل اليمني.

وبحسب قناة المسيرة التابعة للحوثيين، فإن القيادي الحوثي صالح الصماد -الذي يرأس ما يعرف بالمجلس السياسي الأعلى- قال في لقائه نائب المبعوث الأممي الاثنين في صنعاء إنه "سيتم الدخول في خيارات استراتيجية، منها خيارات قطع البحر الأحمر والملاحة الدولية".

وأضاف الصماد "هم يمرون من مياهنا ببواخرهم وشعبنا يموت جوعا، وإن أرادوا أن نعود إلى طاولة المفاوضات نحن جاهزون ومستعدون للتفاهمات وسيجدون منا ما لم يجدوه في الماضي، حرصا على حقن الدماء".

وبحث اللقاء أيضا مسألة المحتجزين على خلفية أحداث صنعاء الأخيرة، وعملية الإفراج عن الكثير منهم، وفقا للمسيرة.

والتقى نائب المبعوث الأممي الاثنين أيضا بهشام شرف وزير خارجية الحكومة التي شكلها الحوثيون، وذلك غداة لقائه رئيس تلك الحكومة عبد العزيز بن حبتور.

وقد وصل الوفد الأممي برئاسة شريم إلى صنعاء يوم السبت، لبحث سبل استئناف مفاوضات السلام في اليمن مع قيادات الحوثيين.

الجزيرة نت