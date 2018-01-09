تصغير الخط تكبير الخط

الرسالة نت- ترجمة مؤمن مقداد

تناولت الصحافة العبرية صباح اليوم الثلاثاء، العديد من الأخبار أبرزها مصادقة الكنيست على قانون "المصالح التجارية"، والذي ينص على منح الصلاحيات لوزير الداخلية لإلغاء القوانين المساعدة للبلديات ما يحول دون فتح الأكشاك ومحال السوبرماركت أيام السبت، وغيرها من الموضوعات التالية:

هأرتس:

فضيحة جديدة: يائير نتنياهو لابن كوبي ميمون: ابني سهل لابيك ربح 20 مليار دولار

البيت الأبيض: نائب الرئيس الأمريكي "مايك بينس" سيزور "إسرائيل" في 22 من الشهر الحالي

أقر الكنيست قانون محلات السوبر ماركت

يديعوت أحرونوت:

تقارير عربية: سلاح الجو الإسرائيلي قصف قاعدة عسكرية للجيش السوري شمال شرق دمشق

تونس: مقتل شخص احتج على غلاء المعيشة في اشتباكات مع قوات الأمن

مسؤولون كوريون جنوبيون يعبرون الحدود الى الشمالية لإجراء محادثات حول الأولمبياد

مصر: تقرر إجراء الانتخابات الرئاسية في مارس القادم

منذ الأسبوع القادم سيتم تخفيض رسوم الكهرباء في "إسرائيل" بنسبة 2.3%.

معاريف:

اعتقلت قوات الجيش خلال الليل 17 فلسطينيا من الضفة وضبطت القوات أسلحة وذخيرة

عاصفة سياسية كبيرة , تسريب صوتي لابن نتنياهو "يائير نتنياهو" يحادث صديقه ابن رجل الأعمال "كوبي ميمون": أبي رتّب لوالدك ربح 20 مليار دولار وأنت تجادلني على 400 شيكل

وزير الخارجية البريطاني لنظيره الفلسطيني: القدس يجب أن تكون عاصمة "لإسرائيل" وفلسطين

"إسرائيل" هيوم:

تقرير: طائرات تابعة للقوات الجوية الإسرائيلية هاجمت مستودعات أسلحة في سوريا مخصصة لحزب الله

متدينون حرديم ألقوا الحجارة قبل قليل على سيارة عسكرية في مدينة "بيت شميش" مما أدى إلى فقدان السائق التوازن واصطدامه بعمود وإصابته بجروح طفيفة.

القناة 7 العبرية:

تمت الموافقة على قانون محلات السوبر ماركت

مصادر في سوريا: هاجمت القوات الجوية الإسرائيلية مخازن للأسلحة في قاعدة القتيبة شرق دمشق

رئيس الوزراء الفلسطيني يطلب من النرويج الاعتراف بفلسطين

القناة 12 العبرية:

المصادقة على قانون السوبرماركت بالقرائتين الثانية والثالثة

اعتقل الجيش الإسرائيلي 17 فلسطينيا مطلوبا في يهودا والسامرة ليلة أمس

في مثل هذا اليوم من عام 2002: قتل 4 جنود إسرائيليين في معبر كيرم شالوم خلال هجوم نفذه 2 من عناصر الجناح المسلح لحماس تنكروا بزي الجيش

اعتقال فتاة فلسطينية بالقرب من الحرم الإبراهيم في الخليل ضبط بحوزتها سكين

القناة 14 العبرية:

المصادقة على قانون السوبرماركت بالقرائتين الثانية والثالثة

مجلس الأمن القومي في رئاسة الوزراء خلال تقييم استراتيجي لعام 2018 خذّر من إمكانية التحقيق ضد "إسرائيل" في المحكمة الجنائية في لاهاي حول حرب الجرف الصامد في غزة 2014 وحول الاستيطان في الضفة وحذّر من جهود حركات المقاطعة ضد "إسرائيل"

والا العبري:

أقر قانون السوبرماركت بالقراءة الثانية في الجلسة الكاملة للكنيست

تقارير في سوريا: هاجمت القوات الجوية قواعد قرب دمشق

تعليق التصويت على قانون محلات السوبر ماركت للمناقشة مع التحفظات

هافا جلؤون: تسجيلات نجل نتنياهو تدل على وجود فساد مالي ورشاوي كبيرة.

سلاح البحرية الإسرائيلي صادر مركب صيد فلسطينية واعتقل الصيادين الذين كانوا على متنها، بزعم اختراقهم للحدود المسموح بها.

رئيس بلدية هرتسليا: يعارض قانون السوبر ماركت - سننتقل إلى محكمة العدل العليا