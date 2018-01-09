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غزة-الرسالة نت

قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، مفوض التعبئة والتنظيم للحركة في المحافظات الجنوبية، أحمد حلس، إن إحالة موظفي السلطة للتقاعد المبكر جاءت لفتح باب التوظيف أمام أبناء حركة فتح في القطاع.

وأضاف حلس خلال لقاء عقده مع أمناء سر الأقاليم بمحافظات القطاع مساء أمس، أن على الأقاليم تجهيز الكشوفات اللازمة للتوظيف، موضحاً أنه يشترط على المرشحين للوظائف الحصول على ذاتية التنظيم من مكاتب الأقاليم، بالإضافة إلى الحصول على شهادة الثانوية العامة كحد أقصى، ومشهود له بالانتماء الوثيق بحركة فتح.

وأكد حلس أن العدد المطلوب هو (3000) عضو من الحركة موزعين على مكاتب الأقاليم حسب النسبة المتفق عليها بالتعميم الذي سيصل الأقاليم لاحقاً.

وكانت السلطة الفلسطينية قد أحالت خلال الأسبوع الماضي أكثر من 6000 موظف لديها للتقاعد المبكر، في ظل استمرار الإجراءات الإستثنائية التي تستهدف قطاع غزة منذ ما يقرب من 9 أشهر.