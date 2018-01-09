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غزة-الرسالة نت

قالت مجلة فورين بوليسي الأميركية إن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لا يزال على تواصل مع الإدارة الامريكية بشكل غير معلن.

وأوضحت المجلة في تقرير نشرته، أن عباس لا يمتلك أي خطة للتعامل مع قرار الرئيس الأمريكي الخاص بالقدس عاصمة لإسرائيل، مضيفة: "أنه التجأ إلى ممارسة التضليل والخداع على شعبه والعالم في الخطابات التي ألقاها عقب هذا القرار، في محاولة لاستغلال الموقف وجعل من صورته بطلاً للتغطية على الخسائر السياسية التي لحقت بالقضية الفلسطينية".

وذكرت المجلة أن القيادة الفلسطينية الحالية ممثلة بالرئيس الفلسطيني محمود عباس وفريقه المصغر غير جاد بمعارضة القرار الأمريكي، وأنه –عباس أخفى الحقيقة ومارس الكذب حين أعلن عن قطع كل العلاقات مع الأمريكان وهو الأمر عكس ذلك تماماً.

وكشفت المجلة أن الرئيس ترامب عرض أمام عباس وفريقه مستشاريه د. صائب عريقات ومدير المخابرات اللواء ماجد فرج في الزيارة التي كانت في البيت الأبيض فكرته بشأن القدس، وأبلغهم بأنه سيوقع على القرار في السادس من ديسمبر، فيم لم يقم عباس بأي خطوة مسبقة كإبلاغ قيادات العمل الوطني الفلسطيني أو الأطر الفلسطينية الفاعلة، وبقي يخفي ذلك حتى جاء إعلان ترامب في الموعد المحدد.

ولفتت المجلة إلى تعامل أجهزة الأمن الفلسطينية مع الاحتجاجات في الضفة الغربية لتؤكد توجه الرئيس محمود عباس لقبول القرار، وسيستمر التنسيق الأمني مع إسرائيل في هذا الشأن بالذات.