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غزة- الرسالة نت

اعتقلت قوة بحرية إسرائيلية، صباح اليوم الثلاثاء، 4 صيادين قبالة سواحل منطقة السودانية شمال غرب قطاع غزة.

وقالت لجان الصيادين التابعة لاتحاد العمل الزراعي إنّ زوارق بحرية الاحتلال اعتقلت عدداً من الصيادين وصادرت قاربيْن كان يعمل الصيادون على متنه.

وبحسب اللجان فإن الصيادين كانوا يعملون على قاربين في بحر منطقة السودانية، شمال غرب مدينة غزة على بُعد 3 أميال بحرية فقط من الشاطئ.

وأفادت مصادر محلية أن الصيادين هم: أحمد الصعيد، مؤمن النعمان، أكرم أبو فول، محمد أبو جياب