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غزة- الرسالة نت

أعلنت نقابة موظفي غزة صباح الثلاثاء، عن إضراب شامل في ثلاث وزارات يوم الخميس المقبل 11 يناير احتجاجًا على "تنكر الحكومة لصرف رواتبهم".

وقالت النقابة في بيان صحفي، إن الإضراب يشمل وزارات الأشغال العامة والإسكان، والعمل، والمرأة، وهي وزارات يرأسها وزراء من قطاع غزة.

وأضافت "وعليه تكون أبواب الوزارات الثلاث مغلقة إغلاقًا كاملًا في ذلك اليوم".

وكانت النقابة أعلنت إضرابًا شاملًا في المؤسسات والوزارات الحكومية بما فيها المدارس منتصف ديسمبر الماضي احتجاجًا على "مماطلة الحكومة بصرف رواتب موظفي غزة".