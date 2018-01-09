تصغير الخط تكبير الخط

غزة-الرسالة نت

قالت حركة "حماس" في غزة، إن القيادي وعضو المكتب السياسي السابق عماد العلمي "أبو همام" أصيب صباح اليوم الثلاثاء، بطلق ناري في الرأس أثناء تفقده لسلاحه الشخصي في بيته.

وأضاف المتحدث باسم حماس فوزي برهوم، في تصريح صحفي، أن القيادي العلمي لا تزال حالته الصحية حرجة.

وكان العلمي ممثلا لحركة حماس في إيران، وعضوا في المكتب السياسي للحركة ونائبا لرئيس حركة حماس في غزة إسماعيل هنية خلال الدورة الانتخابية السابقة.

وتعرض العلمي للإصابة سابقا حيث فقد إحدى ساقيه إثر غارة صهيونية على أحد المنازل بمدينة غزة خلال العدوان الصهيوني على غزة عام 2014.