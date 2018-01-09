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مانشستر-الرسالة نت

تتوالى التقارير الصحفية، التي تؤكد اقتراب مانشستر سيتي، من ضم نجم أرسنال، أليكسيس سانشيز.

وفي هذا الصدد، نقل موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، عن خبير الانتقالات، فابريزيو رومانو، اليوم الثلاثاء، أن مانشستر سيتي قد توصل لاتفاق شفهي، مع مهاجم الجانرز.

وسيحصل اللاعب على مكافأة توقيع، بقيمة 35 مليون يورو "30 مليون إسترليني"، في حال انضمامه الصيف المقبل.

لكن السيتي يأمل في ضم سانشيز، هذا الشهر، مقابل 20 مليون إسترليني لأرسنال.

وفي هذه الحالة، سيحصل اللاعب على مكافأة توقيع، في حدود 15 مليون إسترليني فقط.

ويُتوقع أن يمتد عقد سانشيز مع السيتي لـ5 أعوام، براتب سنوي يبلغ 13 مليون إسترليني.

وكان يوفنتوس مهتمًا أيضًا، بضم نجم برشلونة السابق، لكن يبدو أنه قد استسلم لفوز السيتي، في سباق التعاقد اللاعب، حيث لا يستطيع مجاراة النادي الإنجليزي، على المستوى المادي.