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القدس المحتلة-الرسالة نت

يخضع نجم وسط نادي غزة الرياضي أحمد طينة، اليوم الثلاثاء، لعملية جراحية، بعد نجح في الوصول إلى العاصمة القدس قادما من قطاع غزة.

وبحسب التقارير الطبية، فقد تأكدت إصابة طينة بالرباط الصليبي، حيث قرر الأطباء إجراء عملية جراحية في الركبة.

ومن المتوقع أن يبتعد طينة الغائب عن الرياضي منذ انطلاق الموسم، حتى نهاية الدوري الحالي.

ويمثل طينة عنصر قوة في صفوف غزة الرياضي، وهو لاعب صاحب خبرات واضحة، وكان عنصرًا مؤثرًا مهمًا، سواء مع غزة الرياضي أو اتحاد الشجاعية في تجربته القصيرة معه.