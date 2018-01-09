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برشلونة-الرسالة نت

لا يبدو إرنستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة، سعيدًا بكثرة اللاعبين، في قائمة فريقه حاليًا، حيث سيصل عددهم إلى 26، إذا انضم قلب دفاع بالميراس البرازيلي، ياري مينا، إلى البلوجرانا، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وفي هذا الصدد، قالت صحيفة "آس" الإسبانية، إن هذا العدد الكبير من العناصر، في صفوف الفريق، يأتي ضد إرادة فالفيردي، الذي صرح، منذ حوالي 3 أشهر ونصف، بأنه لا يحب العمل مع مجموعة كبيرة من اللاعبين وأشارت الصحيفة إلى أن فالفيردي، تمكن من التعامل مع الأمور بشكل جيد، رغم أن هذا لم يكن السيناريو الذي يتمناه..

لكن من ناحية أخرى، أبرزت الصحيفة أن عددًا من لاعبي البلوجرانا، من المتوقع رحيلهم عن النادي، خلال الفترة المقبلة، ومنهم: خافيير ماسكيرانو، وأردا توران، وجيرارد دولوفيو، ورافينيا.