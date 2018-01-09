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ميلان-الرسالة نت

قالت تقارير صحفية إيطالية، اليوم الثلاثاء، إن وكيل أعمال لاعب برشلونة، عرض خدماته على إنتر ميلان.

وذكرت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت"، أن وكيل اللاعب البرازيلي، رافينيا ألكانتار، اتصل بوالتر ساباتيني، المستشار الفني للنيراتزوري، لمعرفة مدى اهتمام النادي، بالتوقيع مع موكله.

ولفتت الصحيفة إلى أن بالرغم من القدارات العالية، للاعب برشلونة، لكن الشكوك تحوم حول حالته البدنية، في الفترة الأخيرة.

وربما يكون رافينيا خيارًا ممتازًا، لفريق لوتشيانو سباليتي، حيث أنه قادر على لعب أدوار عديدة، في خط الوسط، أو كجناح أيمن، كما أن لديه القدرة على لعب دور الظهير.