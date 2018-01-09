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بكين-الرسالة نت

خاض المنتخب الأولمبي الفلسطيني لكرة القدم، اليوم الاثنين، مرانه الرئيس، قبل خوض أولى مبارياته الرسمية في بطولة كأس آسيا للاعبين الأولمبيين تحت 23 عاماً 2018 في الصين، وذلك يوم الأربعاء المقبل أمام المنتخب الياباني حامل اللقب.

وتلعب فلسطين إلى جانب منتخبات اليابان وكوريا الشمالية وتايلاند ضمن المجموعة الثانية.

وتدرب المنتخب الأولمبي على الملعب التدريبي المحاذي لاستاد جيانجين الرياضي مساء اليوم الاثنين.

وقال المدير الفني للمنتخب الأولمبي أيمن صندوقة إن استعدادات المنتخب لخوض مباراته الأولى في البطولة أمام الياباني تسير بالشكل المطلوب من الناحية الفنية والبدنية والتكتيكية، مشيراً إلى أن لاعبي منتخبنا لديهم رغبة كبيرة في تحقيق نتيجة إيجابية في اللقاء الأول رغم قوة المنافس، والأجواء الباردة في هذه المدينة حالياً.

وأضاف صندوقة أنه تم التركيز خلال تدريبات اليوم على بعض الأمور التكتيكية، خاصة الجانب الدفاعي وكيفية تمركز اللاعبين والضغط المنافس تحديداً في منطقة وسط الملعب.

وتمنى صندوقة أن يكون اللاعبين في قمة تركيزهم أمام اليابان حامل اللقب، في محاولة لتحقيق نتيجة إيجابية والدخول في أجواء المنافسة بقوة، خاصة أن هدف المنتخب حسم إحدى بطاقتي التأهل إلى الدور الثاني، رغم صعوبة المنافسة في ظل وجود أفضل المنتخبات في هذه البطولة على مستوى القارة.

من جهته أكد محمود يوسف قائد المنتخب الأولمبي أن كافة اللاعبين على أتم الإستعداد لخوض منافسات هذه البطولة القارية الهامة، مشيراً إلى أن لاعبي المنتخب على قلب رجل واحد ولديهم طموح كبير في تحقيق نتائج إيجابية تشرف الكرة الفلسطينية.

واعتبر يوسف أن مواجهة المنتخب الياباني الذي يُعتبر من أفضل منتخبات القارة لن تكون سهلة، ونجاح المنتخب في تحقيق نتيجة إيجابية في هذه المباراة سيعطي اللاعبين دفعة كبيرة لدى اللاعبين قبل خوض لقائي كوريا الشمالية وتايلاند..

أما رئيس الوفد د.سبع كوكش فقد أكد أن كافة الأمور الإدارية واللوجستية الخاصة بمشاركة المنتخب في هذه البطولة القارية تسير على أحسن ما يرام.

وأضاف أن الحالة البدنية للاعبي المنتخب جيدة جداً ولا وجود لأي إصابات مؤثرة.

يشار إلى أن الاجتماع التنسيقي والمؤتمر الصحفي الخاص بمباريات الجولة الأولى من المجموعة الثانية سيعقد صباح الثلاثاء.